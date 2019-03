’Beste bridger ter wereld gepakt op doping’

Dat meldt The Guardian. De Noor is ’s wereld nummer 1 in het kaartspel bridge.

Helgemo is de beste bridgespeler ter wereld, maar werd tijdens het World Bridge-evenement in Orlando afgelopen september betrapt op het nemen van testosteron en het vrouwelijk fertiliteitshormoon clomifeen. De Wereld bridgefederatie heeft de Noor, die uitkomt voor Monaco tijdens grote kaarttoernooien, geschorst tot 20 november en heeft al zijn titels, medailles en punten van 2018 afgenomen.

Meeleven

De verklaring van de Noorse Bridgefederatie tart alle verbeelding. „Het is de verantwoordelijkheid van Helgemo om geen middelen te nemen die op de dopinglijst staan, ook al gaat het om niet-prestatiebevorderende middelen zoals in dit geval.”

Daarnaast geeft de federatie ook nog mee dat ze meeleeft met Helgemo en dat ze hoopt ’dat hij sterker zal terugkeren na zijn schorsing’.