Bizarre wending vrouwenkoers ’Omloop’

Het nieuws is intussen bevestigd door de organisatie en verschillende ploegen, meldt Het Nieuwsblad. Daardoor moesten de vrouwen vijf minuten stoppen, maar intussen zijn ze opnieuw gestart.

Op het moment van de neutralisatie hadden de vrouwen al 35 kilometer achter de kiezen. Nicole Hanselmann (Bigla Pro Cycling) reed op dat moment alleen op kop, maar tot haar verbazing moest de 27-jarige Zwitserse plotseling in de remmen trappen van de jury.

De reden? De dames reden te snel - of beter gezegd - hun mannelijke collega’s reden te traag. Het zorgde er in elk geval voor dat de beide wedstrijden, die deels over hetzelfde parcours lopen, elkaar in de weg dreigden te zitten. De organisatie besliste daarom om de vrouwenwedstrijd vijf minuten stil te leggen.

Enkele minuten voor de neutralisatie gebeurde er overigens ook al iets opvallends. Toen kruiste een personenwagen ploteling het pad van een achtervolgende groep dames.

De vrouwen kregen ineens te maken met een tegenligger. Ⓒ Screenshot Twitter