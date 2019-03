Video: Romário zet bloemetjes buiten in Eindhoven

En dat kun je wel aan de voormalig Braziliaanse goaltjesdief overlaten. „Ik ga carnaval vieren, PSV bezoeken en de fans bezoeken”, zei Romário eerder deze week al. „Ik heb me altijd heel welkom gevoeld in Nederland en ik kijk uit naar het weerzien met iedereen. Ik heb altijd veel liefde ontvangen, die wil ik nu teruggeven.”

De Braziliaanse wereldster, 53 jaar inmiddels, speelde tussen 1988 en 1993 voor de Eindhovenaren en scoorde 98 keer in de Eredivisie.

Romario geniet ouderwets van het carnaval. Ⓒ ANP

Na zijn periode in Nederland vertrok Romário de Souza Faria naar FC Barcelona. Ook als Braziliaans internationaal vierde hij triomfen. In 1994 pakte Brazilië in de VS de wereldtitel.

PSV-icoon Romario tijdens de carnavals Lampegatse Optocht. Ⓒ ANP