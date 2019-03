Blaak wint solo Omloop het Nieuwsblad

De renster van Boels-Dolmans ontsnapte na de Muur van Geraardsbergen uit een groep van acht en reed de laatste 15 kilometer solo naar de finish in Ninove. Blaak had een verleden met de Vlaamse koers waarin ze al twee keer als tweede en één keer als derde was geëindigd.

De Italiaanse Marta Bastianelli sprintte naar de tweede plaats voor Jip van den Bos en Annemiek van Vleuten, beiden uit Nederland.

De vrouwen werden na zo'n 30 kilometer even aan de kant gezet omdat ze dreigden de voor hen gestarte mannen in te halen. Het oponthoud nam ruim tien minuten in beslag.