Stybar pakt zege in Omloop Het Nieuwsblad

Achter Stybar sprintte de Belg Greg Van Avermaet naar de tweede plaats, diens landgenoot Tim Wellens finishte als derde. De andere renners in de kopgroep waren de Kazak Alexei Loetsenko (vierde) en de Belg Dyland Teuns. Voor Stybar was het zijn tweede zege van het seizoen, na een eerdere ritoverwinning in de Ronde van de Algarve. Voor Deceuninck - Quick-Step staat de teller intussen op twaalf. Opvallend genoeg had de succesploeg van manager Patrick Lefevere de Omloop sinds 2005 (Nick Nuyens) niet meer gewonnen.

„Dat hoorde ik gisteren, van die veertien jaar, verbazingwekkend eigenlijk. Ik ben blij dat ik dit voor de ploeg heb kunnen doen”, vertelde Stybar, een voormalig wereldkampioen veldrijden. Hij was attent toen op de Molenberg het tempo onder aanvoering van Jumbo-Visma werd opgeschroefd, zoals alle mannen uit de latere kopgroep - aanvankelijk zes man met ook nog de Italiaan Daniel Oss - in de juiste groep zaten. Jumbo had onder meer de bij de ploeg debuterende Belg Wout van Aert mee, maar na de Berendries was ook hij gezien voorin, net als bijvoorbeeld Dylan van Baarle, die met Sky nog probeerde een achtervolging op het zestal op te zetten.

Op de Muur van Geraardsbergen was te zien wie de twee sterkste mannen voorop waren: Stybar en Van Avermaet. De strijd der eenlingen - niemand had een ploegmaat bij zich - ontbrandde in de slotkilometers met eerst een poging van Wellens en vervolgens een aanval van Stybar waarop Van Avermaet niet nogmaals wilde reageren. „Of het het juiste moment was? Ach, dat weet je pas achteraf”, vertelde Stybar, de inmiddels 33-jarige routinier. „Ik kon ook profiteren van het feit dat ik drie ploeggenoten in de achtervolgende groep had. Het betekent veel voor me, ik wachtte al enige tijd op een zege zoals deze.”