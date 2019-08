Bokskampioen Nápoles (79) overleden

De Mexicaanse bokser overleed in Mexico-Stad op 79-jarige leeftijd, meldt de World Boxing Council.

De op Cuba geboren Napoles kreeg in 1968 de Mexicaanse nationaliteit nadat hij de Amerikaanse Curtis Brokes had verslagen in een gevecht om de wereldtitel. Hij won in zijn carrière 81 partijen en verloor er zeven. Hij besliste 54 wedstrijden met een knock-out. Nápoles hield aan zijn vloeiende manier van boksen de bijnaam Mantequilla, wat boter betekent, over.

„Wat een geweldige vechter was hij en een groot kampioen. Kijk hoe lang hij heeft geregeerd”, zegt de Britse oud-bokser John Stracey, die Nápoles versloeg in diens laatste gevecht.