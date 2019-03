Federer bereikt bijzondere mijlpaal

Alleen Jimmy Connors behaalde in het professionele tijdperk meer titels dan Federer. In de jaren zeventig en tachtig boekte de legendarische Amerikaan 109 toernooizeges. De Tsjech Ivan Lendl volgt met 94.

„Dit is mooi”, zei Federer, die twintig grandslamtitels achter zijn naam heeft staan. „Op zich vind ik het al prachtig dat ik opnieuw win in Dubai. Dat dit samen gaat met mijn honderdste zege in totaal maakte het allemaal extra feestelijk. De omstandigheden waren zwaar hier. Dat gold vooral voor mijn tegenstander, die vorige week in Marseille al veel had moeten geven. Dat maakt zijn prestatie hier extra goed.”

Om er aan toe te voegen: „Was Stefanos eigenlijk al geboren toen ik mijn eerste titel won?”

Voor de ’Fed Express’ was het de achtste eindzege in Dubai, een record. Hij won er ook in 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 en 2015. Twee keer verloor hij de finale, in 2006 (tegen Rafael Nadal) en 2011 (tegen Novak Djokovic). Federer stond op 99 sinds hij vorig jaar oktober in zijn ’eigen’ Basel had gewonnen.

Tsitsipas was vorige week nog de beste in Marseille. Hij had op de Australian Open verrassend Federer uitgeschakeld in de achtste finales. Hij sneuvelde zelf later in de grand slam van Melbourne tegen de Spanjaard Nadal. Door zijn prestaties in Dubai dringt hij voor het eerst door tot de top tien.