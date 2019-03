IFAB scherpt regels aan omtrent hands

Zo worden doelpunten waar onopzettelijk hands aan vooraf is gegaan voortaan afgekeurd. Spelers die worden gewisseld, moeten het veld via de kortste route verlaten, dus richting de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn. Bij vrije trappen mag een speler van de ’aanvallende’ partij niet meer in de muur van de tegenstander gaan staan. Keepers hoeven bij strafschoppen voortaan nog maar met één voet op de doellijn te staan en niet met beide voeten.

De IFAB kwam voor de 133e jaarvergadering bijeen in de Schotse stad Aberdeen. Gianni Infantino, de voorzitter van de mondiale voetbalbond FIFA, was daarbij ook aanwezig.

Hands

Het belangrijkste agendapunt was het vaststellen van een duidelijkere definitie van een handsbal, vooral om de scheidsrechters daarmee te helpen. De spelregelcommissie, die bestaat uit afgevaardigden van de vier Britse landen en de FIFA, besloot dat een doelpunt voortaan altijd wordt afgekeurd als de bal een arm of hand heeft beroerd, ook al is het onbedoeld en is er sprake van aangeschoten hands.