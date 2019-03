Bosz herpakt zich weer met Leverkusen

Daardoor ging de club VfL Wolfsburg voorbij op de ranglijst. Eintracht Frankfurt, waarbij Jetro Willems inviel, bleef Leverkusen wel voor. De club boog net op tijd een achterstand (1-2) om in een voorsprong (3-2). Wolfsburg heeft nog een wedstrijd te gaan, zondag tegen Werder Bremen.

Onder leiding van Bosz, die in de winterstop werd aangesteld, won Leverkusen nu vijf van de zeven wedstrijden in de competitie. Tussendoor was er wel de uitschakeling in het bekertoernooi en de Europa League. Voor Leverkusen scoorden Charles Aránguiz en Leon Bailey.

Haller

Hoffenheim, met Joshua Brenet, stond tot de 89e minuut op voorsprong in Frankfurt. Toen maakte Sébastien Haller, oud-FC Utrecht, gelijk. In de zesde minuut van de extra tijd maakte Gonçalo Paciência het nog mooier voor de thuisclub.

RB Leipzig klom door de zege bij Nürnberg (1-0) naar de voorlopige derde plaats. Lukas Klostermann werd de matchwinner. Schalke 04, nota bene nog actief in de Champions League, verloor op eigen veld met maar liefst 4-0 van Fortuna Düsseldorf. De club van verdediger Jeffrey Bruma staat nu veertiende.

Dilrosun

Bij Hertha BSC, dat thuis won van Mainz (2-1), zat Javairô Dilrosun voor het eerst weer bij de selectie sinds hij als debutant tijdens Duitsland - Nederland in november geblesseerd raakte. De aanvaller bleef op de bank.

Bekijk ook: Dilrosun terug in selectie Hertha BSC

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.