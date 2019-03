Slecht nieuws voor City: De Bruyne valt uit

Op slag van rust moest de Belg het veld verlaten nadat hij zich leek te verstappen en er iets in zijn been schoot bij het geven van een pass. Hij gaf meteen het teken dat hij niet verder kon en strompelde naar de kleedkamer.

Voor De Bruyne is het al de zoveelste blessure dit seizoen. Hij miste een groot deel van de eerste compeititiehelft door twee knieblessures, die hem samen een drietal maanden langs de kant hielden.

Mahrez

Manchester City heeft zich dus wel weer aan kop van de Premier League genesteld. De titelhouder won met 1-0 bij Bournemouth, dankzij een doelpunt in de tweede helft van invaller Riyad Mahrez, en staat nu weer twee punten voor op Liverpool. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelt zondag de stadsderby tegen Everton.

Tegen Bournemouth was uitgerekend de vervanger van De Bruyne de gevierde man. De Algerijn Mahrez verraste doelman Artur Boruc in de korte hoek. Sergio Agüero raakte in de slotfase de onderkant van de lat. Bij Bournemouth deed Nathan Aké de hele wedstrijd mee.

Stones

Trainer Guardiola zag niet alleen De Bruyne uitvallen, ook verdediger John Stones ging kort na rust aangeslagen van het veld. City, dat woensdag ook al met 1-0 won van West Ham United, moet het voorlopig ook stellen zonder de geblesseerden Aymeric Laporte en Fernandinho.

Davy Pröpper nam met Brighton & Hove Albion wat afstand van de degradatiezone door hekkensluiter Huddersfield Town met 1-0 te verslaan. Florin Andone maakte 10 minuten voor tijd het doelpunt. Patrick van Aanholt won met Crystal Palace bij Burnley: 1-3.