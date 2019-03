Stybar rekent af met frustraties

Zdenek Stybar viert zijn zege op het podium. Ⓒ AFP

NINOVE - Hij zag de teller van de ploeg oplopen, voelde zichzelf beter dan ooit, maar bleef zelf steken op de hatelijke nul. Met top-tien resultaten in vrijwel alle Vlaamse klassiekers bewees Zdenek Stybar in het voorjaar 2018 een van de beste kasseienrenners van het peloton te zijn, maar in de jacht naar resultaten tellen alleen overwinningen en podiumplaatsen. „Vorig jaar baalde ik geregeld als een stekker”, erkende hij na zijn zege in de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad.