Takagi slaat flink gat bij WK Allround na winst op 500 meter

Ireen Wüst reed in een onderling duel tegen de titelverdedigster Miho Takagi. De Japanse finishte in 37,22 en hield Wüst op grote afstand, die zelf tot een tijd van 38,46 kwam.

Wüst had na de eerste 100 meter al een achterstand van ruim een halve seconde op Takagi, die vorig weekeinde in Heerenveen nog als tweede eindigde bij de WK sprint. Door het grote verschil moest de 32-jarige Brabantse haar Aziatische rivale voorrang verlenen bij de kruising. Die moeizame wissel zorgde voor nog wat extra marge voor Takagi, die op de 3000 meter later op zaterdag een voorsprong van ruim 7 seconden verdedigt op de zesvoudig wereldkampioene uit Nederland.

Viervoudig wereldkampioene Martina Sablikova, die het vooral van de langere afstanden moet hebben, reed met 39,32 de dertiende tijd. De 31-jarige Tsjechische staat nu al dik 12 seconden achter op Takagi.

Nederlanders

Wüst en Takagi reden de beste dagtijden. Het podium werd aangevuld door Antionette de Jong. De Europees Kampioene allround, snelde naar een tijd van 38,52. Carlijn Achtereekte reed een persoonlijk record op de 500 meter (39,35).