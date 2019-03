Tweede afgang op rij voor Real tegen Barcelona

De Catalanen wonnen zaterdag voor de competitie in Estadio Santiago Bernabéu met 1-0. Ivan Rakitic maakte na 25 minuten het enige doelpunt voor de koploper van La Liga, die nu twaalf punten voorsprong heeft op de ’Koninklijke’.

Barcelona had Real Madrid woensdag in hetzelfde stadion al met 3-0 verslagen, toen in de return van de halve finales van het Spaanse bekertoernooi. Drie weken eerder was het eerste duel in Camp Nou in 1-1 geëindigd. Barcelona won in oktober voor eigen publiek het competitieduel met Real Madrid met 5-1.

De Catalaanse club bracht de stand in de onderlinge ontmoetingen op 96-95 en staat daarin nu voor het eerst sinds 1931 op voorsprong. De ’Clásico’ eindigde 51 keer onbeslist.