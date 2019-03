Degradatiezorgen NAC nemen toe na verlies tegen Vitesse

Tegen NAC Breda werd het in Arnhem 4-1. Helemaal vanzelf ging dat niet, aangezien de nummer laatst aanvankelijk op voorsprong kwam.

In de 77e minuut kwam Vitesse op 2-1. Maikel van der Werff tikte op het randje van buitenspel bij de ’tweede’ paal in, na een afgemeten vrije trap van de Noorse spelverdeler Martin Ødegaard. Alexander Büttner maakte er 3-1 van, na een misverstand bij NAC achterin. Matús Bero was goed voor de 4-1.

In de 29e minuut kwam NAC op voorsprong. Giovanni Korte scoorde, na fraai ’verlengen’ van Ramon Lundqvist. Kort later kreeg Vitesse opnieuw een tegenslag te verwerken. Mohammed Dauda raakte bij een ongelukkige val na een kopduel geblesseerd. De spits uit Ghana wilde zelf wel verder, maar op advies van de medische staf haalde coach Leonid Sloetski hem naar de kant.

Met Tim Matavz en Oussama Darfalou raakte Vitesse eerder deze competitie ook al twee centrale aanvallers kwijt.

Zo’n 10 minuten na de hervatting maakte vervanger Thomas Buitink wel zijn eerste doelpunt in de eredivisie. Hij tikte de 1-1 binnen na een voorzet van Büttner.

In de slotfase kreeg Daan Klomp van NAC rood.