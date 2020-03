Analyse: Geen ruzie maken, Olympische Spelen worden toch wel uitgesteld

IOC-voorzitter Thomas Bach Ⓒ AFP

Het is goed om in deze dagen te bedenken dat de Olympische Spelen juist voor verbroedering in de sport moeten zorgen. Dat geldt ook voor degenen die nu hard en soms wat boos roepen dat er duidelijkheid moet komen over Tokio 2020. Alle begrip voor topsporters die onrustig worden omdat hun olympische voorbereiding in de knel komt. Maar de IOC-bestuurders zijn ook niet gek.