Ihattaren: ’Ik hoorde dat veel Europese clubs mij volgen’

„Want hij is mijn grote broer”, zei de net 17-jarige middenvelder. „Hij steunt mij enorm en helpt me waar ik kan. Dat is heel fijn.”

Mark van Bommel noemt Ihattaren ’Mootje’. De trainer heeft zo veel vertrouwen in het talent dat hij hem ook na drie gelijke spelen op rij de voorkeur durfde te geven boven Gastón Pereiro, Bart Ramselaar en Érick Gutiérrez. „Dan is het aan mij om dat vertrouwen terug te betalen”, zei de in Utrecht geboren middenvelder. „Dat is wel redelijk gelukt, al kan het altijd beter.”

PSV haalde het talent negen jaar geleden al naar de Herdgang. De club scout goed rond de Domstad. Spelers als Ibrahim Afellay, Ismaïl Aissati en Zakaria Labyad gingen hem voor.

Ihattaren mag zich met 17 jaar en 18 dagen de jongste debutant in de basisformatie van PSV in 50 jaar noemen. „Maar dat doet me niet zo veel”, zei de middenvelder van Marokkaanse afkomst die alle Nederlandse jeugdelftallen heeft doorlopen. „Ik ben bezig met nog beter te worden. Ik volg het nieuws niet, maar ik hoor wel eens van bekenden dat grote Europese clubs mij al zouden volgen. Ik wil eerst nog veel leren bij PSV. Daar ben ik nu mee bezig.”