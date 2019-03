Bergwijn lyrisch over basisdebutant: ’Je zou niet zeggen dat hij zo jong is’

„Dit hadden we wel nodig”, zei de vleugelaanvaller. „We zijn als PSV gewend om te winnen. Dan voelt het vreemd als je drie keer achter elkaar gelijk speelt.”

Bergwijn staat nu qua aantal doelpunten (elf) en assists (twaalf) in de dubbele cijfers. „Dat vind ik wel mooi, want ik heb lang te horen gekregen dat ik nog een te laag rendement had. Daar heb ik hard voor getraind.”

Trainer Mark van Bommel gunde Bergwijn vlak voor tijd een publiekswissel. De man van de wedstrijd was zelf erg onder de indruk van Mohammed Ihattaren, die zich met 17 jaar en 18 dagen de jongste basisspeler van PSV in 50 jaar mag noemen. „Met hem is het zo lekker spelen. Mo ziet het spelletje. Je zou echt niet zeggen dat hij nog zo jong is.”