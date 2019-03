UK Open darts: 20 (!) Nederlanders snel eruit

Op de eerste dag sneuvelden vrijdag al negentien Nederlanders. De grootste sensatie was natuurlijk de uitschakeling van Van Gerwen, die het toernooi in 2015 en 2016 op zijn naam schreef. Twee jaar geleden miste hij het toernooi en vorig jaar werd hij ook voortijdig geëlimineerd. Nu was Mervyn King in de vierde ronde met 10-6 in legs te sterk. Overigens verloor de UK Open ook direct de titelverdediger. Gary Anderson keerde weliswaar na twee maanden afwezigheid terug aan de oche, maar verloor direct van Steve Beaton.

Wattimena moest zaterdag de Nederlandse eer zien hoog te houden. In de vijfde ronde lukte dat nog. De nummer 24 van de wereld rekende daarin af met Luke Woodhouse; 10-8 in legs. In de avonduren moest hij vol aan de bak tegen Michael Smith, die donderdagavond in de Premier League Darts van Raymond van Barneveld wist te winnen. Diezelfde ’Barney’ verloor overigens vrijdagavond bij de UK Open in de vierde ronde van Simon Stevenson.

Tegen Smith had Wattimena weinig in te brengen. De 30-jarige darter kwam met een gemiddelde van 85,6 slecht voor de dag. Zijn Britse opponent stelde daar een score van ruim 100 tegenover. Daardoor viel ook voor Wattima het doek; 3-10 in legs.

