Dafne Schippers na alle hobbels blij met zilver

Schippers probeerde te verklaren waarom ze op belangrijke momenten vaak goed presteert. ,,Ik houd van toernooien. Er komt dan iets in me vrij, die motivatie en die spanning geeft een kick waardoor ik het beste uit mezelf te halen.’’

,,Dit is niet echt een uitschieter,’’ zei ze over haar tijd in de finale, 14 honderdsten boven haar persoonlijk record. ,,Maar je ziet wel hele mooie dingen in mijn race. Ik heb het gewonnen op die laatste twee meter. Als ik dit kan doortrekken naar een 100 en 200 meter, is dat heel fijn. Er zaten technisch hele goede dingen in en daar ben ik misschien nog wel blijer mee dan met de medaille zelf. Hopelijk kan ik hier verder op bouwen.’’

Niet alleen Schippers, maar ook Joris van Gool scoorde op de 60 meter sprint. Hij pakte verrassend brons en evenaarde daarbij zijn persoonlijke record uit de halve finale: 6,62. ,,Ik wist dat ik dit terug kon halen’’, zei de pas 20-jarige Van Gool. ,,Het verbaast me eigenlijk niet, want op de trainingen voelde het al goed. Ik weet niet wat dit betekent voor het buitenseizoen. Outdoor is altijd anders. Je hebt met weer en wind te maken en 100 meter is toch een stukje verder. Ik heb nog wel wat werk te verrichten, maar dit is wel een mooi begin. Ik ben wel van plan deze lijn door te trekken.’’

Bekijk ook: Schippers pakt Europees zilver op 60 meter