’Bronzen sensatie’ Van Diepen op EK: ’Dan ga je vol op je snufferd’

,,Op de laatste meters had ik niet het idee dan ik hem nog kon pakken’’, zegt Van Diepen over de strijd om het brons. ,,Maar het was een kwestie van de armen en de benen naar voren gooien. Mijn armen zijn verzuurd dus ik kon me ook niet meer opvangen en dan ga je vol op je snufferd.’’

,,Maar eigenlijk voel ik het allemaal niet en voel ik alleen maar die medaille’’, glimlachte de 22-jarige atleet die tekende voor een nieuwe Nederlands record: 46,13. ,,Het voelt alsof mijn carrière eindelijk op gang is gekomen. Twee jaar geleden ging ik er in de serie als laatste uit.’’

Over een verklaring voor zijn progressie hoefde hij niet lang na te denken: ,,Ik ben twee jaar ouder geworden, goed blijven trainen en heb nu een killersmentaliteit.’’

Tony van Diepen duikt als derde over de finish. Ⓒ ANP

