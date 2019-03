Patrick Roest in actie tijdens de 5000 meter terwijl Sven Kramer op het bankje zit na zijn rit op het WK allround schaatsen. Ⓒ ANP

,,Ik had het me niet beter kunnen voorstellen,’’ aldus Patrick Roest na de eerste dag van de WK allround in Calgary. De 23-jarige titelhouder verdedigt zondag als klassementsleider op de 1500 meter een marge van 0,88 seconde op de Noor Sverre Lunde Pedersen.