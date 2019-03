Vinger zit Dylan van Baarle dwars

Zijn vinger was na een valpartij uit de kom, maar Van Baarle bleek mans genoeg om die zelf recht te zetten. Toch blijft zijn handblessure niet zonder gevolgen. Hij moet afhaken voor Kuurne-Brussel-Kuurne die vandaag wordt verreden.

„Vinger uit de kom. Dat is even wat minder. Het kwam door een valpartij op de Wolvenberg. Dan raak je wat mensen en gebeurt zoiets”, aldus Van Baarle tegenover WielerFlits. ”Ik heb hem teruggezet. Dat is het enige wat je kan doen. Toen deed het nog geen pijn, dus ik dacht: ’ik moet hem zo snel mogelijk terugzetten.”