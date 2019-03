Duitse toparbiter fluit Ajax in Madrid

De 43-jarige Duitser is één van de topscheidsrechters in Europa. In 2015 floot hij de finale van de Champions League. Spaanse media wisten te melden dat de Spaanse topclub bij zeven eerdere ontmoetingen onder zijn leiding nog nooit verloor.

Real en Ajax treffen elkaar in de achtste finales. Het eerste duel in Amsterdam werd door een laat doelpunt met 2-1 gewonnen door de Spaanse topploeg.