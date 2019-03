Visser op medaillekoers bij EK indoor

De 24-jarige atlete finishte in haar halve finale als tweede in 7,99. Het was dezelfde tijd die ze zaterdag in de series liep. De Hongaarse Luka Kozak won de heat in 7,97. De finale van de 60 horden is zondagavond (19:25 uur).

Visser geldt in Glasgow als een van de favorieten voor het Europees goud. Die hoge verwachtingen zijn gevoed door de bronzen medaille die de Noord-Hollandse een jaar geleden veroverde op de WK indoor in Birmingham. Ze was daar de snelste Europese en liep een Nederlands record van 7,83.