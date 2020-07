Bournemouth hoopt op Oranje-international Nathan Aké

De Oranje-international miste de afgelopen duels door een liesblessure, maar kan mogelijk tijdig worden klaargestoomd voor het cruciale duel. Bournemouth heeft nog een kleine kans om degradatie te ontlopen. „Dit wordt de belangrijkste wedstrijd uit onze loopbaan”, aldus Bournemouth-manager Eddie Howe. „We hebben alleen controle op wat we zelf doen. We gaan er alles aan doen om te winnen en laten we dan hopen dat de andere resultaten goed uitvallen voor ons.”

Ondanks de dreigende degradatie van Bournemouth lijkt Aké verzekerd van een langer verblijf in de Premier League. Manchester City heeft zich gemeld voor de linksbenige verdediger, die in Engeland de bijnaam ’Baby Gullit’ heeft, terwijl ook Chelsea en Manchester United de situatie van de Hagenaar nauwlettend in de gaten houden.