Eerste basisplaats van seizoen voor Haps bij Feyenoord

Trainer Giovanni van Bronckhorst laat de 25-jarige linksback starten in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Hij krijgt de voorkeur boven Calvin Verdonk. Vanwege een stressfractuur in zijn scheenbeen, opgelopen in de voorbereiding, miste Haps de eerste seizoenshelft.

Rentree

De oud-speler van AZ maakte eind januari in de gewonnen Klassieker (6-2) als invaller zijn rentree en mocht daarna nog drie keer invallen, ook woensdag in de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax (0-3). Voor Feyenoord is het nu vooral zaak om de derde plaats in de eredivisie vast te houden en zich zo te plaatsen voor Europees voetbal.

Nicolai Jørgensen keert om 16.45 uur tegen Emmen ook terug in het Rotterdamse elftal. Dat gaat ten koste van Jens Toornstra, die op de bank moet beginnen. Robin van Persie is de meest aanvallende middenvelder.

Volledige opstelling Feyenoord:

Vermeer; St. Juste, Martina, Van der Heijden, Haps; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.