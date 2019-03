Koningskoppel helpt Heerenveen aan zwaarbevochten zege

Willem II plaatste zich donderdagavond verrassend voor de finale van de KNVB-beker. De Tilburgers versloegen AZ na strafschoppen. De held van de avond werd Timon Wellenreuther. De Duitse sluitpost stopte drie penalty’s.

Carnaval

Willem II reisde met zelfvertrouwen af naar Friesland, maar leek met de gedachte nog bij een groots carnavalsfeest te zijn. De ploeg van Adrie Koster keek namelijk na vier minuten al tegen een achterstand aan. Michel Vlap, een van de smaakmakers van Heerenveen dit seizoen, schoot de 1-0 binnen op aangeven van Sam Lammers.

Zes minuten later werd de bal op de stip gelegd. Geen zorgen voor Willem II, want Wellenreuther liet een paar dagen eerder zien zijn mannetje wel te kunnen staan als het aankomt op strafschoppen. Op de penalty van Lammers had de doelman echter geen passend antwoord.

Sam Lammers stuurt penaltykiller Timon Wellenreuther vanaf elf meter de verkeerde kant op. Ⓒ Pro Shots -Toin Damen

Koningskoppel

De 23-jarige Duitser moest na dik een halfuur spelen nog een keer vissen. Het tandem Lammers-Vlap liet zich opnieuw zien. Dit keer waren de rollen omgedraaid: de PSV-huurling met de treffer en het kind van de club met de assist.

Het koningskoppel Sam Lammers (r) en Michel Vlap (m) vieren een Friese treffer met ploeggenoot Mitchell van Bergen Ⓒ Pro Shots -Henk Jan Dijks

In eerste instantie ging de vlag omhoog wegens buitenspel van Lammers, maar na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt uiteindelijk toch goedgekeurd.

Rood

Na rust stond er een totaal ander Willem II op het veld. De Tricolores schoten binnen een kwartier na rust twee keer raak. Alexander Isak en Evangelos Pavlidis namen de doelpunten voor hun rekening.

De spanning was na de Brabantse aansluitingstreffer weer volledig terug in het Abe Lenstra Stadion. Tot 20 minuten voor tijd. Willem II-verdediger Thomas Meissner werd namelijk met rood van het veld gestuurd voor een tackle van achteren op Lammers. De Duitser was het overigens niet helemaal eens met de beslissing.

Ben Rienstra, vorig seizoen nog spelend voor Willem II, schoot in blessuretijd de wedstrijd in het slot. Dankzij de drie punten maakt Heerenveen een sprongetje op de ranglijst (van plaats twaalf naar negen) en wippen tevens over Willem II heen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.