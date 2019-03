FC Groningen ontsnapt tegen VVV

In de eerste helft gebeurde genoeg. Zo tekende Danny Post in de 20e minuut met een wereldgoal voor de voorsprong van VVV-Venlo. Het doelpunt kwam voort uit een door FC Groningen makkelijk weggeven corner. Daaruit volleerde verdediger Post de bal in de kruising.

Het mooie begin van de verrassende nummer 8 van de competitie werd snel tenietgedaan. Binnen vier minuten gaven de bezoekers een penalty weg. Mimoun Mahi verschalkte vanaf elf meter VVV-doelman Lars Unnerstall.

Rode kaart

De smerige overtreding van Moreno Rutten op Thomas Bruns in beeld. Ⓒ Pro Shots

Daarna maakte VVV het zichzelf wel extra moeilijk. Moreno Rutten beging een smerige overtreding op Thomas Bruns. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trok de gele kaart, maar werd door de VAR naar de kant geroepen. Geel werd zo omgezet in rood. Vijf minuten voor rust schoot Mahi, opnieuw vanaf de strafschopstip, de thuisploeg op voorsprong.

VVV gaf zich in de tweede helft niet zomaar gewonnen. Met tien man kwam de equipe van trainer Maurice Steijn één minuut na rust via Peniel Mlapa op gelijke hoogte. Daarna kregen de Venlonaren zelfs enkele kansen om op voorsprong te komen, maar het vizier van Jonathan Opoku stond niet op scherp. Met een doeltreffend afstandsschot zorgde Iliass Bel Hassaniin de 64e minuut uiteindelijk toch voor drie zwaarbevochten punten voor FC Groningen, dat het duel na een rode prent van Ritsu Doan in de slotfase eveneens met tien man eindigde.

Linkerrijtje

De vele aanwinsten in de winterstop leggen FC Groningen in elk geval geen windeieren. De noorderlingen zijn in de tweede seizoenshelft met een flinke opmars bezig en staan inmiddels al in het linkerrijtje. Nu achtste. VVV zakt weg uit dat rijtje. De Limburgers bezetten na 24 speelronden de tiende positie, met een achterstand van twee punten op de rivaal van zondag.

De teleurstelling is groot bij de spelers van VVV-Venlo. Op de achtergrond vieren de Groningers feest. Ⓒ VI Images