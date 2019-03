Vitesse-talent in slipstream Ajacied Van de Beek

Vitesse-speler Thomas Buitink (l) moet een tackle van Erik Palmer-Brown (NAC Breda) ontwijken. Ⓒ VI Images

ARNHEM - De jeugdopleiding van Vitesse bracht internationals als Theo Janssen, Davy Pröpper en Marco van Ginkel voort, maar onder invloed van het buitenlandse kapitaal in Arnhem is de doorstroming de afgelopen jaren gestagneerd. Met de eerste profgoal van de 18-jarige Thomas Buitink was er tegen NAC Breda weer eens een teken van leven van de Vitesse-voetbalschool.