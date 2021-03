Jasper Stuyven verrast ’De Grote Drie’: ’De vierde gaat mooi met de prijs heen’

Jasper Stuyven mag zijn handen in de lucht steken: hij wint Milaan-Sanremo Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Graag nóg een klassieker dit voorjaar. Dat is de stille wens van Trek-Segafredo, na de surprise die Jasper Stuyven in petto had door zaterdagmiddag heel brutaal Milaan-Sanremo naar zich toe te trekken. Dankzij de reeds behaalde prijzen én de manier van koersen wordt het team van de Nederlandse ploegleider Steven de Jongh in de Vlaamse krakers een factor om rekening mee te houden.