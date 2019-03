Chelsea wint na twee maanden weer uitduel

Gonzalo Higuaín opende in de 20e minuut de score voor Chelsea. Voor de Argentijnse spits, onlangs overgekomen van AC Milan, was het zijn derde treffer in de competitie.

Op aangeven van Oranje-international Ryan Babel maakte Calum Chambers in de 28e minuut gelijk. Kort daarop bracht de Italiaan Jorginho Chelsea opnieuw op voorsprong. Na rust bleven treffers uit. Een doelpunt van Fulham in blessuretijd werd wegens buitenspel afgekeurd. Babel deed tot de 71e minuut mee.

Chelsea blijft zesde, maar heeft minder verliespunten dan Manchester United en Arsenal, die respectievelijk vierde en vijfde staan en een wedstrijd meer speelden. Fulham is negentiende en voorlaatste en moet steeds meer vrezen voor degradatie.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League.