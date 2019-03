Bergwijn als eerste in dubbele cijfers

Dankzij zijn twee treffers tegen Excelsior staat Bergwijn (21) nu op elf doelpunten. De teller stond al op twaalf assists, de meeste van iedereen in de Eredivisie. Bergwijn is daarmee de eerste speler dit seizoen die qua doelpunten en assists in de dubbele cijfers is beland.

De laatste keer dat de vleugelspits twee doelpunten maakte in een wedstrijd was dik een jaar geleden tegen Sparta, nota bene ook in het carnavalsweekeinde. Een hattrick zat er ook dit keer in Rotterdam net niet in. „Alles op z’n tijd”, lacht Bergwijn.

Bekijk ook: Excellerende Bergwijn helpt PSV aan makkelijke zege