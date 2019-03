Ajax met fitte groep naar Madrid

Dankzij de hosanna-stemming zijn de kleine pijntjes, waarmee sommige spelers de laatste weken kampten, verdwenen. De Ajax-spelers melden zich vanochtend om negen uur in de Johan Cruijff ArenA en rijden gelijk naar Schiphol, waar hun vliegtuig naar Madrid rond elf uur vertrekt.

Om kwart voor zeven vanavond is de persconferentie in Estadio Bernabeu, waarbij trainer Erik ten Hag en een speler aanschuiven. De training begint drie kwartier later. De Ajacieden startten gisteren na twee vrije dagen weer op. Ten Hag besloot na het bereiken van de bekerfinale de spelers op donderdag te laten uitlopen en een streep te zetten door de trainingen van vrijdag en zaterdag.

Dat gebeurde mede met het oog op het programma van de internationals, die eind maart weer uitvliegen. De trainer neemt 21 spelers mee naar Madrid, waar Ajax de 1-2 uit het thuisduel moet zien weg te poetsen om de kwartfinale te halen. Als alle spelers de laatste training doorstaan, zal Ten Hag voor dezelfde opstelling kiezen als in de thuiswedstrijd. Dat is het inmiddels beproefde Europese concept van de Amsterdammers en dus geen verrassing. Drie spelers, onder wie een keeper, moeten tijdens Real Madrid-Ajax plaatsnemen op de tribune.

