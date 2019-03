PSV-trainer Van Bommel: ’Wat is Ajax - PEC geworden…?’

„Na drie gelijke spelen op rij moesten we hier winnen. Dat hebben we gedaan. We zijn nu even niet in de situatie dat we zomaar met 0-7 winnen bij Excelsior”, aldus de coach, die eigenlijk pas voor de tweede keer dit seizoen ingreep in zijn basiself.

Na de later weer terug gedraaide wissel Erick Gutierrez voor Gaston Pereiro, kreeg in Rotterdam de 17-jarige Mohammed Ihattaren de voorkeur als aanvallende middenvelder. Daarnaast verving Michal Sadilek de afwezige Jorrit Hendrix. Volgende week tegen NAC lonkt er ook een basisplaats voor de 19-jarige Cody Gakpo, omdat Hirving Lozano na zijn vijfde gele kaart (fopduik) dan geschorst is.

„Dat die jonge jongens spelen is geen signaal, maar het betekent dat het niveau op de training heel hoog is”, zegt Van Bommel. „Dan maakt het niet uit hoe oud je bent. Je kan ook voor ervaring kiezen na drie gelijke spelen, of iets anders gaan doen. Maar ik dacht met dit elftal de meeste kans te hebben op de overwinning.”

En dus staat PSV weer vijf punten los van Ajax, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. „Wat is Ajax-PEC geworden…?”, kon er als verwijzing naar dat veelbesproken verzette duel wel een glimlach af bij Van Bommel.

