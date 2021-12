Sparta neemt afscheid van Henk van Stee

In een verklaring laat Sparta weten: „De club heeft behoefte aan rust en duidelijkheid. De focus van iedereen bij Sparta Rotterdam moet gericht zijn op sportieve prestaties. Met de komst van een nieuwe technische man gaan wij ervoor zorgdragen dat de club klaar is voor de aanstaande transferwindow en het team in overleg met de technische staf versterken voor de tweede helft van de competitie.”

Beide directeuren steggelden al geruime tijd over de koers die Sparta moet varen. De behoedzame Laros heeft afgelopen zomer de hand lang op de knip gehouden na de lucratieve verkoop van Abdou Harroui en Laros Duarte. Door het uitblijven van investeringen beleeft Sparta, dat vorig seizoen knap achtste werd en daarmee de beste klassering sinds 1996 neerzette, een sportief moeizaam seizoen. Sparta staat momenteel zestiende in de Eredivisie.

Verslechterde verhoudingen

Na de verkoop van Maduka Okoye aan Watford joeg Van Stee de algemeen directeur tegen zich in het harnas door in een interview te praten over het bedrag waarvoor de doelman is verkocht. De onderlinge verhoudingen raakten daardoor verder verslechterd, uitmondend in de crisis begin vorige week.

Van Stee is drieënhalf jaar werkzaam geweest als technisch directeur bij Sparta en kan terugkijken op een geslaagde periode. Niet alleen wist Sparta gedurende zijn technisch directeurschap en onder leiding van de door hem aangestelde trainer Henk Fraser te promoveren en zich twee seizoenen op rij te handhaven, met vorig seizoen dus de beste klassering in een kwart eeuw. Maar bovendien slaagde Van Stee erin om in diezelfde periode voor meer dan 15 miljoen euro aan spelers te verkopen en Sparta daarmee financieel overeind te houden. Van Stee heeft een sterke band met trainer Fraser en die heeft aangegeven na te denken over zijn positie als Van Stee zou vertrekken bij de club. Het wordt daarom interessant om te zien hoe Fraser reageert nu het vertrek van Van Stee een feit is.

Sparta geeft in een statement aan in gesprek te gaan met clubmedewerkers, die maandag anoniem tegenover RTV Rijnmond hun onvrede hebben geuit over het functioneren van Van Stee. De regionale zender voerde een groep van twintig anonieme Sparta-medewerkers op, die hun beklag deden over de manier waarop de technisch directeur leiding gaf aan de jeugdopleiding van Sparta. De Rotterdamse club laat weten: „In de komende periode gaat de club, zoals ook de afgelopen periode gedaan is, in gesprek met haar medewerkers om duidelijkheid te geven en vragen te beantwoorden.”