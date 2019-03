Feyenoord raakt ook keeper Vermeer kwijt

Vermeer werd afgelost door Joris Delle, de derde keeper in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. De 28-jarige Fransman, die de afgelopen twee seizoenen voor NEC speelde, maakte daarmee zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord.

Bijlow liep in de eerste wedstrijd na de winterstop tegen PEC Zwolle een breuk in zijn linkervoet op. Hij wordt over een paar weken terug verwacht. Vermeer maakte de afgelopen weken een goede indruk en werd al in verband gebracht met een terugkeer in de selectie van Oranje.