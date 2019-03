Allach per direct terug bij Vitesse

Allach pakt direct de werkzaamheden op bij de Eredivisieclub uit Arnhem en heeft de komende tweeënhalf jaar de leiding over het technische beleid van Vitesse.

Marc van Hintum, die na het vertrek van Allach naar Maccabi Haifa in november 2017 als interim zijn werkzaamheden heeft overgenomen, keert terug naar de functie van hoofd scouting.

Het was aanvankelijk de bedoeling, dat Van Hintum na het vertrek van Allach alleen het lopende seizoen zou afmaken, maar omdat het Vitesse niet lukte om een geschikte opvolger van Allach te vinden werd die periode uitgebreid. Uiteindelijk is Vitesse in die zoektocht weer uitgekomen bij Allach, die sinds november 2018 zonder werk zit, nadat hij na één jaar alweer een streep zette onder zijn Israëlische avontuur.