Van Persie bereikt bijzondere mijlpaal: 200 competitiegoals

De goal waarmee de aan zijn afscheidstour bezig zijnde Van Persie de Rotterdammers kort voor rust op voorsprong zette, was de 200e competitietreffer in zijn imposante carrière. Zijn eerste 200 verdeelde de linkspoot over Feyenoord (31), Arsenal (96), Manchester United (48) en Fenerbahçe (25).

Daarmee was de koek nog niet op voor Van Persie in De Kuip, want na rust scoorde hij nog twee keer. En daarmee produceerde de all-time topscorer van Oranje en passant zijn eerste (officieuze) hattrick in de Eredivisie. Drie keer scoren in één wedstrijd in de Nederlandse competitie was hem nog niet eerder in zijn loopbaan gelukt.

