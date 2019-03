Jubilaris Van Persie schiet Feyenoord naar winst

Woensdagavond kreeg Feyenoord een harde klap te verduren. De Rotterdammers verloren in de halve finale van de beker van aartsrivaal Ajax (0-3).

Best of the rest

Het vizier wordt dus volledig gericht op de competitie. Daarin is Feyenoord in een spannende strijd verwikkeld met AZ om de eretitel best of the rest: plek drie achter PSV en Ajax. Het verschil tussen beide ploegen was voorafgaand aan de wedstrijd drie punten in het voordeel van Feyenoord.

Ridgeciano Haps (r) aan de bal tijdens zijn eerste basisplaats van het seizoen. Ⓒ VI Images

Om het heft in eigen handen te houden moesten de Rotterdammers in De Kuip afrekenen met FC Emmen. Trainer Giovanni van Bronckhorst voerde een aantal wijzigingen door ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen Ajax. Zo stonden Nicolai Jørgensen en Robin van Persie gezamenlijk aan aftrap. Daarnaast stond Ridgeciano Haps voor het eerst dit seizoen in de basis.

Strijdplan

Het strijdplan van Feyenoord was duidelijk: vol op de aanval en snel op voorsprong komen. Beetje bij beetje kropen de Rotterdammers steeds dichter op het doel van Emmen. Het ging in eerste instantie moeizaam, omdat Emmen constant elf man op de eigen helft hield.

Af en toe kwam de ploeg van Dick Lukkien - die voor de 100e keer op de bank zat als trainer van FC Emmen - er gevaarlijk uit, maar de openingstreffer kwam op naam van Van Persie. Het betekende niet alleen een voorsprong van Feyenoord, maar het was tevens een prachtige mijlpaal voor de oud-international. Het was namelijk zijn 200e competitiedoelpunt.

Hattrick

Na rust bleek de aanvoerder van Feyenoord opnieuw ongrijpbaar voor de promovendus. Op aangeven van Steven Berghuis verdubbelde Van Persie de voorsprong en niet veel later schoot hij ook de 3-0 binnen; de eerste hattrick van Van Persie in de Eredivisie.

Berghuis deed er nog een schepje bovenop. De linkspoot schoot een vrije trap vanaf een meter of 20 van het doel prachtig achter een kansloze Kjell Scherpen.

Met de 4-0 zege op Emmen behoudt Feyenoord zijn voorsprong op AZ in de strijd om plek drie.

Pech

Tegenvaller voor Feyenoord was het uitvallen van Kenneth Vermeer. De doelman kwam in botsing met Sven Braken en moest geblesseerd het veld verlaten.

