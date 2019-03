Oranje start EK-kwalificatie in Estland

Vier dagen later neemt het team van bondscoach Sarina Wiegman het in eigen land op tegen Turkije, zo werd zondag duidelijk bij de bekendmaking van het speelschema.

De loting voor het EK-kwalificatietoernooi was vorige week in Nyon. Groepshoofd Oranje is naast Estland en Turkije ingedeeld in een poule met Rusland, Slovenië en Kosovo.

Engeland is als gastland al verzekerd van deelname aan het EK in 2021, waaraan zestien landen mogen meedoen. De negen groepswinnaars en drie beste nummers 2 plaatsen zich rechtstreeks. De andere zes landen die als tweede eindigen in hun poule strijden in de play-offs om de drie resterende tickets.