Van Persie eist gif: ’Het is niet zo dat je nergens voor speelt’

„De eerste”, lachte de aanvoerder van Feyenoord na zijn hattrick in het gewonnen duel (4-0) met FC Emmen tegenover Fox Sports. „Maar dat werd ook weleens tijd. In het buitenland heb ik wel een aantal hattricks gemaakt. Een stuk of acht, negen, tien... Ik weet het niet eens precies. Maar een stuk of tien mag ook wel in zeventien, achttien jaar profvoetbal.”

Bekijk ook: Jubilaris Van Persie schiet Feyenoord naar winst

Teleurstellingen

Van Persie beaamde dat hij na de verloren halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax bezig was geweest de spelers op te peppen en hij wat gif bij zijn medespelers wilde zien. „Natuurlijk voetbal je voor finales, wil je die winnen en ben je teleurgesteld als dat niet lukt of als je ze niet haalt. Maar er zijn elk jaar maar een paar ploegen die in een finale komen. Het lukt je vaker niet dan wel. Maar als het je niet lukt, dan speel je toch niet nergens meer voor? Dan wil je ook jezelf in die wedstrijden daarna laten zien met doelpunten en mooie acties. Daar hebben we het na Ajax wel even over gehad, ja. Je moet teleurstellingen een plekje geven en weer doorgaan.”

Met een hattrick achter zijn naam en het plezier dat hij uitstraalt kreeg Van Persie natuurlijk weer de vraag of hij niet te vroeg stopt. „Afscheid nemen hoort bij topsport, en het moment bepalen is altijd moeilijk”, gaf de linkspoot toe. „Ik ga geen spijt krijgen van mijn beslissing om te stoppen.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie