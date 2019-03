In het Schotse Glasgow kwam de 24-jarige Arnhemse tot een tijd van 7,87. Visser was vooraf al een kandidate voor het goud. Vorig jaar werd ze derde tijdens de WK indoor in Birmingham, achter twee Amerikaanse vrouwen. Visser kwam toen tot een tijd van 7.83

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik