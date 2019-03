Liverpool is koppositie kwijt na remise tegen Everton

Het team van trainer Jürgen Klopp verspeelde voor de derde keer op rij punten in een uitwedstrijd. Na West Ham United (1-1) en Manchester United (0-0) hield ook stadgenoot Everton Liverpool in bedwang. Het bleef 0-0 in de 233e editie van de Merseyside-derby.

Feestvieren

„Natuurlijk zijn we teleurgesteld”, zei Virgil van Dijk. „We verdienden de drie punten en het zegt genoeg dat de spelers van Everton feestvieren. We focussen ons nu op de volgende wedstrijd. Iedereen wil bovenaan de ranglijst staan, we kunnen de situatie op dit moment niet veranderen.” Van Dijk en Georginio Wijnaldum hadden beiden een basisplaats, laatstgenoemde ging na ruim een uur spelen naar de kant.

Manchester City was zaterdag met 1-0 te sterk voor Bournemouth en de regerend kampioen heeft, met nog negen speelronden op het programma, één punt meer dan Liverpool. „We zijn nu weer de jager, alle druk ligt bij City”, zei Andy Robertson, de Schotse linksback van de ’Reds’. „We blijven voor iedere bal vechten tot het laatste fluitje van dit seizoen heeft geklonken.”

Burnley

Liverpool, dat hoopt op de eerste landstitel sinds 1990, neemt het volgende week in eigen stadion op tegen nummer 16 Burnley.

