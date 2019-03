Video: Van Persie daagt Hans Kraay uit in De Kuip

„Als het niet van dat slechte weer was, was ik nog even met je meegegaan naar een van de pleintjes in Rotterdam”, begon Kraay, verwijzend naar het plezier dat Van Persie toonde in de gewonnen wedstrijd waarin hij drie keer had gescoord.

Van Persie reageerde daarop heel adequaat en begon hoog te houden met de wedstrijdbal, die hij na zijn hattrick mee mocht nemen. Kraay nam de uitdaging meteen aan en deed (na een mislukte eerste poging) aardig mee met de jonglerende Van Persie, onder luid applaus en gejoel van het toekijkende publiek.

„Ik ga weer even schaven aan mijn techniek”, zei Kraay nadat hij het interview had beëindigd. „Het zag er goed uit hoor”, lachte Van Persie.

