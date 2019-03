Onzekerheid nog groot over blessure Vermeer

Hij wist na de zege op FC Emmen (4-0) nog niet hoe ernstig de blessure is die zijn keeper in de eerste helft opliep. „Ik hoop dat het meevalt. Over de ernst kunnen we nog weinig zeggen”, aldus Van Bronckhorst.

Derde keeper

Vermeer raakte in de eerste helft geblesseerd bij een botsing met spits Sven Braken. De 33-jarige Amsterdammer speelde nog wel even door, maar moest zich een paar minuten later laten vervangen door Joris Delle, de derde keeper in de selectie van Van Bronckhorst. Eerste keus Justin Bijlow staat al sinds begin dit jaar aan de kant met een voetbreuk.

Moeizaam

„De 4-0 winst was zeer verdiend, al ging het wel moeizaam”, zei Van Bronckhorst. „We gaven in de eerste helft ook twee grote kansen weg.” Dankzij Robin van Persie, die een hattrick maakte, herstelde Feyenoord zich een beetje van de bekernederlaag (0-3) tegen Ajax. „Robin heeft weer laten zien hoe goed hij nog steeds is. Met zijn creativiteit maakte hij het verschil. Hij was altijd aanspeelbaar en maakte in balbezit altijd de juiste keuze.”

