Visser: ’Finale mijn beste race, het ging vanzelf’

De gouden medaille op de 60 meter horden bij de EK indoor in Glasgow was het bewijs. „Ik wist eigenlijk meteen dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik wist dat ik op de horden beter kon worden.”

Na de WK van 2017 in Londen sloeg de twijfel toe. Ze eindigde er als zevende op de zevenkamp, maar wist ook de finale van de 100 meter horden te halen. Toen ze een jaar geleden op de WK indoor in Birmingham onverwachts het brons veroverde op de 60 meter horden, besloot ze definitief de meerkamp vaarwel te zeggen. Prompt liep ze vorige zomer een Nederlands record van 12,71 op de 100 meter horden.

Zware trainingsstage

De winter begon met een zware trainingsstage in Zuid-Afrika. Ze was daardoor wat vermoeid bij aanvang van het indoorseizoen en haar tijden vielen wat tegen. Na de NK indoor, waar ze haar vijfde nationale titel op de 60 horden veroverde, rustte ze om die reden even goed uit.

In Glasgow liep dan ook een frisse Visser, gretig en op scherp. „Ik was een van de favorieten voor het goud en dat gaf me eigenlijk wel vertrouwen. Ik presteer beter onder druk”, zei ze na de finale, waarin ze superieur was aan de concurrentie. Al na de eerste horde lag ze op kop en in gecontroleerde balans raasde ze over de hekjes naar de titel in de beste Europese tijd van dit seizoen: 7,87.

Clean en hard

„Ik weet dat ik kan pieken op toernooien, maar je moet het nog wel doen. Ik wilde echt graag winnen. Het moest in de finale ’clean’ en hard en ik ben heel blij dat ik mijn beste race voor de finale heb bewaard. Het ging als vanzelf”, liet ze weten aan de NOS.