Depay maakt einde aan vier maanden doelpuntendroogte

De Nederlandse aanvaller opende zondag in de thuiswedstrijd tegen Toulouse (5-1) op fraaie wijze de score. Depay maakte daarmee een einde aan een periode van bijna vier maanden waarin hij niet had gescoord in de Franse competitie. De voormalig PSV’er was woensdag ook al trefzeker in de kwartfinale van het Franse bekertoernooi tegen Caen.

Traoré

Het doelpunt van Depay viel in de 10e minuut. Hij plaatste de bal, na een paar kapbewegingen en schijntrappen, via de binnenkant van de paal in de verre hoek. Mathieu Dossevi maakte kort daarna gelijk, maar dankzij treffers van Bertrand Traoré (ex-Ajax) en Nabil Fekir (strafschop) ging Lyon met een geruststellende voorsprong rusten. Na de pauze scoorde Moussa Dembélé twee keer voor Lyon, de nummer 3 in de Ligue 1.

Depay, die nu op zes treffers staat in de competitie, deed de gehele wedstrijd mee. Kenny Tete bleef op de reservebank.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1