Cairoli profiteert optimaal van absentie Herlings

De 33-jarige Italiaan, die vorig jaar nog het hoofd moest buigen voor de superieure Herlings, won in stijl van de Nederlander beide races van de Argentijnse opening van het MXGP-wereldkampioenschap.

Technisch mankement

Hoewel hij door een technisch mankement aan zijn KTM-machine in de kwalificatierace van zaterdag in de achterhoede verzeild raakte, vormde dat voor ’Tony’ geen belemmering om race 1 naar zijn hand te zetten en daarmee een goede uitgangspositie te verwerven voor de tweede race van de Grand Prix van Patagonië.

In de daguitslag eindigden de Sloveen Tim Gajser en de Belg Jeremy van Horebeek als tweede en derde. Beiden reden met Honda-crossers. De Fransman Romain Febvre, die in race 1 derde werd achter 2016-wereldkampioen Gajser, verspeelde een podiumplaats in de slotrace. De 2015-wereldkampioen kwam ongelukkig ten val met zijn Yamaha.

Coldenhoff

De Nederlanders Glenn Coldenhoff en Brian Bogers kwamen in de MXGP-race niet uit de verf. KTM-rijder Coldenhoff - die in december zwaar crashte - blijkt nog niet in staat in de subtop te rijden gezien zijn 17e en 18e plaats. Honda-coureur Bogers, die vorig jaar zijn seizoen vergooide vanwege een zware blessure, blijkt ook nog niet de ’competitie’ in zijn lijf te hebben getuige zijn 16e en 17e plaats.

In de MX2 - die met twee zeges een prooi werd voor de Spaanse regerend wereldkampioen Jorge Prado op KTM - kwam de Zuid-Afrikaanse Nederlander Calvin Vlaanderen goed voor de dag. De Honda-rijder werd tweemaal vierde.