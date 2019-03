Waanzinnig goud Sablikova via wereldrecord

De Tsjechische reed in de afsluitende 5000 meter een wereldrecord (6.42,01) en dat was voldoende voor het goud. Met die tijd op de 5 kilometer was ze sneller dan haar eigen toptijd van 6.42,66 uit 2011 in Salt Lake City. Een dag eerder verbeterde Sablikova ook al de mondiale toptijd op de 3000 meter

Miho Takagi, die voorafgaand aan de afsluitende afstand bovenaan stond in het klassement, kon in de laatste rit van het toernooi niet boven zichzelf uitstijgen en deed afstand van haar wereldtitel.

Miho Takagi Ⓒ USA Today Sports

De Japanse krijgt zilver, het brons is voor Antoinette de Jong. Ireen Wüst staat voor het eerst sinds 2006 níet op het podium van het WK allround, de Brabantse is vijfde. Carlijn Achtereekte neemt de vierde plaats in de eindstand in.