Met chronische blessure toch imponerend naar WK-goud

Harrie Lavreysen schreeuwt het uit naar zijn machtsvertoon in de sprintfinale van de WK baanwielrennen. Ⓒ Reuters

PRUSZKOW - Ze wilden het liever niet, maar ook weer wel. Tegen elkaar strijden in de finale van de sprint tijdens de WK baan. Het lot bepaalde dat Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland onder elkaar moesten uitmaken wie de snelste man ter wereld was, alle sentimenten ten spijt. De explosie die uit de turbodijen van de 21-jarige Lavreysen knalde, bleek uiteindelijk goud waard. Voor Hoogland (25) was zilver een resultaat waar hij vrede mee had, maar alleen omdat hij zijn maatje de regenboogtrui van harte gunde.